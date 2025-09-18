¿Lo logrará? Eugenio Suárez quiere ser el primer venezolano en realizar esta hazaña (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

2025 será recordado, pase lo que pase, como un año realmente sensacional para Eugenio Suárez dentro del beisbol de las Grandes Ligas. El tercera base que actualmente viste el uniforme de los Marineros de Seattle ha tenido un año poderoso, para convertirse en uno de los sluggers más importantes de la campaña.

Este miércoles 17 de septiembre, el oriundo de Ciudad Piar logró una jornada fantástica ante los Reales de Kansas City, al conectar nada más y nada menos que cuatro inatrapables en la misma cantidad de turnos, con su cuadrangular número 46 incluido.

De esta manera, Eugenio Suárez se acerca a su tope personal, que es de 49 jonrones. El poderoso toletero criollo tiene todavía 10 juegos restantes en el horizonte, en donde aspira no solo a igualar su mejor registro, sino también a convertirse en el primer venezolano en la historia en conectar 50 vuelacercas en una misma zafra.

10 juegos para la historia

Con récord de 83 triunfos y 69 derrotas, los Marineros de Seattle han disputado un total de 152 compromisos en lo que va de la temporada 2025, por lo que están a 10 juegos de finalizar su actuación en la campaña regular. Esta cantidad de compromisos es la que tiene Eugenio Suárez para poder conectar al menos cuatro batazos de vuelta completa.

Si logra esta cantidad de estacazos, el tercera base se convertirá en el primer jugador venezolano en la historia de las Grandes Ligas en tener una campaña de al menos 50 jonrones, en lo que sería un hecho totalmente histórico.

En esta carrera contra el tiempo, a Eugenio Suárez le queda un juego ante Kansas City; tres ante Houston; tres contra Colorado y otros tres frente a los Dodgers de Los Ángeles. Cuatro de esos compromisos (Kansas y Houston) son en la carretera, mientras que los otros seis son en el T-Mobile Park. ¿Llegará a 50? Solo el tiempo lo dirá.