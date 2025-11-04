Neymar descartado: Carlo Ancelotti presenta nueva convocatoria sin el astro

Suscríbete a nuestros canales

Nueva convocatoria de Brasil presenta y nueva ausencia de Neymar. Parece ya una tónica en el último tiempo, mientras el astro brasilero aún está lejos de las prestaciones de su talento que un día se le conocieron.

Incluso, en esta convocatoria sorprende la decisión de Carlo Ancelotti, sobre todo porque este listado será para encarar los próximos amistosos internacionales del combinado carioca y no una competición oficial.

El principal argumento de su no llamado estaría en que el extremo del Santos apenas estaría regresando a la acción y está en unos días en los que sigue recuperado su mejor estado físico desde su última lesión.

Lo cierto es que todos estos descartes del extremo son una duda principal de su presencia en el máximo torneo del fútbol, el Mundial 2026, que se disputará a partir de junio en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Carlo Ancelotti explicó por qué no cuenta con Neymar

El estratega en su día no rehuyó a esa duda generada en la opinión pública y mencionó que llegó incluso a conversar con el exjugador del FC Barcelona.

“He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, dijo en convocatorias anteriores.

Y agregó: “No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”.

Con todo y eso, Neymar aún espera tomar la regularidad en su juego, que le permita convencer a 'Carletto' y llegar a una nueva Copa del Mundo con su selección.

Convocatoria de Brasil para medirse a Senegal y Túñez: Ederson, Bento y Hugo Souza; los defensores, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães, Danilo, Fabrício Bruno, Alex Sandro, Wesley, Caio Henrique, Paulo Henrique y Luciano Juba; los mediocampistas, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá y Andrey Santos; y los delanteros, Vinícius Júnior, Rodrygo, Estevão, Vitor Roque, João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha y Luiz Henrique.