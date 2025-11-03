Fútbol Internacional

Carlo Ancelotti habló con Vinícius Jr. por su reacción en el clásico

El extremo brasileño recibió una llamada de su actual entrenador en la "canarinha"

Por

Carlos Mora
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 03:47 pm
Carlo Ancelotti habló con Vinícius Jr. por su reacción en el clásico
Suscríbete a nuestros canales

La reciente revelación de Carlo Ancelotti sobre su conversación con Vinícius Jr. luego del incidente que ocurrió durante el Clásico, añade una capa de presión y validación a la estricta gestión que está imponiendo Xabi Alonso en el Real Madrid.

NOTAS RELACIONADAS

El hecho de que el entrenador que mejor versionó al brasileño salga a criticar públicamente su actitud subraya la gravedad de su reacción y el mensaje que el madridismo y la institución quieren transmitir.

El mensaje del italiano, ahora seleccionador de Brasil, fue contundente y se centra en la disciplina: "Hablé con él y le dije que había cometido un error con Xabi Alonso."

Ancelotti aconsejó a Vinícius

Con esta declaración, Carlo Ancelotti refuerza la autoridad del nuevo entrenador ante la plantilla y ante el mundo. El estratega, con su prestigio, le está indicando a Vini que la disciplina y el respeto a la jerarquía deben prevalecer sobre la frustración personal.

Para el jugador, la crítica de su antiguo mentor tiene un peso especial, obligándolo a enfrentar la necesidad de madurez y control emocional que el Real Madrid exige a sus principales figuras.

Punto a favor para el Real Madrid

La intervención de Ancelotti se convierte indirectamente en un activo para la postura de Florentino Pérez y la directiva en las negociaciones de renovación. El club no solo tiene el respaldo de su actual cuerpo técnico, sino que cuenta con el apoyo público de una figura histórica y ajena al día a día.

Esto debilita cualquier posible argumento de Vinícius Jr. sobre una falta de apoyo o un malentendido con el nuevo entrenador. La directiva proyecta una imagen de unidad y firmeza institucional, demostrando que el club está comprometido con la excelencia, la disciplina y los valores, y que ningún jugador está exento de cumplir con ellos.

Si Vinícius quiere extender su contrato y ser el líder del futuro, deberá demostrar que su madurez profesional está a la altura de su talento atlético. El club espera que el jugador asimile este mensaje y retome el camino de la concentración y el compromiso para evitar que la tensión contractual y las dudas sobre su futuro.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
PSG Hipismo La Rinconada Lionel Messi Internacional
Lunes 03 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol