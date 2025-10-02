Carlo Ancelotti vuelve a convocar a Vinicius con Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha FIFA de este mes de octubre, la selección nacional de Brasil, pentacampeona del mundo y una de las clasificadas a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, disputará dos partidos amistosos en Asia.

La escuadra que dirige Carlo Ancelotti visitará el Estadio Mundialista de Seúl para medirse a la República de Corea el 10 de octubre, mientras que el 14 viajará a Chofu para jugar contra Japón en el Estadio Ajinomoto.

Para estos compromisos, el estratega italiano firmó una lista de convocados donde regresan futbolistas como Vinicius Jr, quien había estado ausente en las dos últimas jornadas de eliminatorias sudamericanas con el fin de ser protegido de cara a sus compromisos con el Real Madrid.

Regresan también los merengues Eder Militão y Rodrygo Goes. Sin embargo, Raphinha y Alisson Becker no podrán estar a disposición debido a que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones.

Destacan también los llamados de Ederson Morães, Estevão, Caio Henrique, Luiz Henrique, Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá, entre otros jugadores que se vestirán de verdeamarelo.