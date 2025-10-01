Así fue el partido de Lamine Yamal contra PSG en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona recibió un trago amargo en la segunda jornada de la Champions League a manos del PSG, quien a última hora pudo anotar en el Estadio Olímpico de Montjuïc para llevarse la alegría y los tres puntos. En medio de todo, la gran estrella de este equipo, Lamine Yamal, no pudo evitar la caída en este partido de los suyos.

El canterano azulgrana inició con el pie puesto en el acelerador, generando unos primeros minutos ilusionantes y que daban la idea a que sería el hombre del partido. Bastó ver cómo desbordó en par de oportunidades a los defensas del conjunto parisino o cómo dejó a Ferrán Torres frente al gol en dos oportunidades.

Sin embargo, ninguna de esas ocasiones terminó en el fondo de la red y el cuadro culé empezaba a desesperarse. Después del gol de la plantilla catalana al 19', el cuadro en general bajó las prestaciones y el mismo Lamine se fue contagiando.

Una segunda parte para el olvido de Barcelona y Lamine Yamal

El segundo acto del compromiso no es de lo que podrá sacar pecho el equipo de Hansi Flick, porque el nivel mostrado en la primera parte no se vio ni de casualidad, pese a contar paradójicamente como opciones para llevarse la victoria.

En ese segundo tiempo a los blaugranas les costó hacerse de la esférica y el control, mientras los parisinos dominaron las zonas a base de físico y un fútbol frenético.

Eso sí, en medio de todo, Lamine siguió siendo de lo más destacado y peligroso de Barcelona, como lo único de donde agarrarse en la acera de los azulgrana. Su evaluación en páginas como Sofascore van en esa sintonía, con el 7.5.

Una valoración para Lamine Yamal que salió de su 71% en acierto de pases (30/42), sus dos pases clave y sus cuatro regates exitosos de los cinco que intentó.