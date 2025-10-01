Luis Enrique habla de las posibilidades del Barcelona en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Luego del triunfo del Paris Saint-Germain frente al FC Barcelona en la UEFA Champions League, el entrenador español Luis Enrique acudió a la rueda de prensa visiblemente satisfecho.

El técnico asturiano no solo celebró la victoria de su equipo, sino que también dedicó amplios elogios a su exclub, el Barça, al que colocó directamente entre los candidatos a levantar el título continental.

Un "partido excelente"

Luis Enrique, siempre un defensor del fútbol de ataque, destacó la calidad del espectáculo ofrecido por ambos equipos, resaltando la intención de jugar y proponer en lugar de recurrir al juego brusco:

"Se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas, que juegan e intenta jugar y hacerse daño con el balón... es un partido muy completo".

El entrenador parisino valoró que el encuentro fuera una exhibición de buen fútbol, lo que subraya la filosofía que ambos clubes, a pesar de la rivalidad, buscan imponer en sus esquemas.

Alto nivel en la remontada

Al analizar el rendimiento de su propio equipo, Luis Enrique se mostró orgulloso de la identidad innegociable que el PSG ha exhibido y, en particular, de la superioridad mostrada en la segunda parte, la cual fue clave para la remontada:

"Siempre jugamos con esta identidad. Hemos hecho una segunda parte de muy alto nivel y hemos creado ocasiones para ganar el partido. Pero hay que seguir así y preparar el siguiente encuentro".

El Barcelona, candidato al título

Sin embargo, el punto álgido de su comparecencia llegó al hablar del rival. Lejos de minimizarlos por la derrota, elogió al Barcelona y aseguró que tienen todo lo necesario para llegar lejos en la competición:

"Está entre los candidatos a ganar la Champions, juegan de maravilla, con un nivel altísimo y esto es el inicio. Hay pocos equipos que tengan una identidad tan clara. El Barça y nosotros somos candidatos a disputar el título. Pero en las eliminatorias se verá cómo llega cada equipo", afirmó.