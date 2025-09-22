Balón de Oro 2025

Balón de Oro 2025: Luis Enrique es el ganador del premio Johan Cruyff

El DT español que logró el triplete con el PSG logró el premio que honra la memoria de la leyenda neerlandesa

Por Meridiano

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 03:33 pm
Suscríbete a nuestros canales

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Carreras Eugenio Suárez
Lunes 22 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Balón de Oro 2025