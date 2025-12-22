LVBP

LVBP: Antonio Piñero sacó a relucir toda su ofensiva para alzarse con el Jugador de la Semana

El pelotero venezolano fue clave en otra importante semana para Caribes de Anzoátegui

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 06:31 pm
LVBP: Antonio Piñero sacó a relucir toda su ofensiva para alzarse con el Jugador de la Semana
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Antonio Piñero no se cansó de batear a lo largo de la décima semana de ronda regular y, gracias a eso, impulsó a los Caribes de Anzoátegui a posicionarse entre los equipos con acceso directo al Round Robin. Pero eso no fue todo, pues sus números también le permitieron alzarse como el Jugador de la Semana en la LVBP.

NOTAS RELACIONADAS

Piñero no tuvo rival

A lo largo de ese periodo de tiempo comprendido entre el 15 y 21 de diciembre, el pelotero de la Tribu lideró el torneo en carreras impulsadas (11) y fue segundo tanto en bases alcanzadas (19), como en hits (12). Además, a eso hay que añadirle una envidiable línea ofensiva de .444/.433/.704 para un OPS de 1.137 en los seis juegos que disputó en el lapso.

El resto de números de Antonio Piñero señalaron dos cuadrangulares, un doble y seis carreras anotadas. Fue así como obtuvo el el 52,5% de los votos de la prensa acreditada, superando al lanzador Jorge García (15%) de Bravos de Margarita, además del pitcher Max Castillo y el infielder Renato Núñez (ambos con 8%), de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes, respectivamente.

Números de Antonio Piñero en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 40 juegos
  • 153 turnos al bate
  • 53 hits
  • 7 dobles
  • 2 triples
  • 2 jonrones
  • 24 carreras impulsadas
  • 29 carreras anotadas
  • 2 bases robadas
  • 7 bases por bolas
  • 40 ponches
  • .346 AVG
  • .368 OBP
  • .458 SLG
  • .826 OPS

 

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Lunes 22 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol