LVBP: Yohander Méndez va por otra noche histórica con Magallanes ante Caribes

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final de la temporada 2021/22 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tuvo una gran cantidad de momentos realmente importantes y decisivos, y uno de los más recordados estuvo en el sexto juego de la serie, a cargo de Yohander Méndez, quien lanzó una joya de 7.0 innings para mandar la Final a un séptimo juego.

Casi cuatro años después de aquella gesta, el zurdo de los filibusteros tiene nuevamente la responsabilidad de subir al montículo del Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel este lunes 22 de diciembre, para medirse en otro juego decisivo a la novena oriental, esta vez para intentar encaminar la clasificación de "La Nave" al round robin. Para lograrlo, tendrá que apelar al dominio mostrado aquel recordado día.

Yohander Méndez se reencuentra con Caribes

El 24 de enero de 2022, Navegantes y Caribes chocaron en Puerto La Cruz para el sexto duelo de la Gran Final, que en ese momento lideraba Caribes 3-2. Yohander Méndez fue el encargado de subir a la lomita por los filibusteros, con la misión de alargar la serie. ¿Su respuesta? 7.0 innings de 123 pitcheos, cero carreras, par de hits permitidos y nueve ponches, para coronar un triunfo histórico.

Con este recuerdo en mente, el zurdo se dispondrá este lunes 22 de diciembre de 2025 a realizar su séptima actuación de la zafra, su cuarta como abridor. En lo que va de campaña, el carabobeño registra un triunfo y una derrota, además de efectividad de 5.06 y WHIP de 1.41. Eso sí, en sus últimas tres apariciones (que han sido como relevista) no ha permitido carreras.

La última actuación de Yohander Méndez como abridor data del 29 de noviembre, cuando fue castigado en tres innings por la ofensiva de Bravos de Margarita, producto de seis imparables y cuatro carreras limpias. Eso sí, con sus antecedentes recientes como relevista, y con el recuerdo de su hazaña en la Final hace unos años, será más que interesante ver lo que puede ofrecer el serpentinero en la lomita de "Er' Chico".