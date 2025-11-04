LVBP: Yohander Méndez regresa motivado al Magallanes y con una importante misión por cumplir

Suscríbete a nuestros canales

Yohander Méndez regresó a su casa, a ese lugar donde nunca debió salir y en el que, al parecer, sí es querido por la afición y dirigencia. Y es que luego de una fallida etapa con los Leones del Caracas el año pasado, durante este lunes se concretó su regreso a los Navegantes del Magallanes.

El oriundo de Valencia llega en un momento en el que los filibusteros no la están pasando nada bien, pues su récord de 5 victorias y 9 derrotas los mantiene en el sótano de la tabla de posiciones. Es por eso que la organización no dudó en traer de vuelta a un brazo que, con su motivación y talento, apunta a cambiar las cosas en lo que resta de temporada 2025-2026 de la LVBP.

Méndez, dispuesto a darlo todo por el Magallanes

Ni bien se hizo oficial el cambio, el mismo gerente deportivo del conjunto carabobeño, Federico Rojas Zabolotnyj, aseguró al periodista Jesús Ponte que Yohander Méndez ingresará al roster del equipo en la quinta semana. Para esta cuarta semana tienen un plan de trabajo con él, con la finalidad de que llegue al 100% para ayudar al equipo.

"Siempre es una emoción vestir esta camiseta. Extrañaba el ambiente, a los fanáticos y a mis compañeros. Venimos con la mentalidad de competir y poner a Magallanes en lo más alto", comentó el lanzador venezolano en una entrevista con la periodista Georgeny Pérez.

Luego añadió: "Estoy enfocado en hacer mi trabajo, ayudar a sumar victorias. Lo importante es que todos estemos en la misma página".

Como muchos recordarán, Yohander Méndez confesó días atrás que la gerencia de los Leones no lo quería tomar en cuenta y que la comunicación era prácticamente nula, por lo que asomó la posibilidad de una salida. Fue así como al final ambas partes ganaron y el valenciano regresó a una ciudad donde se sentirá mucho más motivado.

"(Los fanáticos del Magallanes) Siempre han estado conmigo, y eso motiva muchísimo. Prometo dejarlo todo por esta camiseta", concluyó el lanzador venezolano.

Números de Yohander Méndez en la temporada 2024-2025 de la LVBP con Leones del Caracas

4 juegos

0 victorias

2 derrotas

12.00 EFE

6 innings

12 carreras permitidas

11 bases por bolas

5 ponches

3.00 WHIP

Números de Yohander Méndez en la temporada 2024-2025 de la LVBP con Navegantes del Magallanes