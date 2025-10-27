LVBP: Pelotero de Leones lo tiene claro: "Si no cuentan conmigo, que me cambien"

Suscríbete a nuestros canales

En una semana donde los Leones del Caracas esperan las incorporaciones de varios peloteros, uno de los que sigue con su futuro en el aire espera solventar cuanto antes su situación con la organización. Y es que si bien ha demostrado sus ganas de unirse al grupo, al parecer desde la gerencia no cuentan con él para esta temporada 2025-2026 de la LVBP.

El jugador en cuestión es Yohander Méndez, quien llegó al conjunto capitalino en la campaña anterior procedente de los Navegantes del Magallanes. Para aquel entonces, su participación se limitó a seis innings tras cuatro aperturas, de las cuales dos terminaron en derrotas.

Poco diálogo entre Leones y Méndez

En una entrevista con la periodista Georgeny Pérez, el lanzador venezolano no se guardó nada sobre la relación que tiene con los Leones del Caracas. Y es que, según él, la organización no lo considera dentro de los planes para esta zafra.

"Me sorprendieron un poco las palabras del presidente, el señor Juan Coronil, al decir que no estoy en los planes, porque desde hace dos días estoy en conversaciones con (Reegie) Corona para finiquitar mi incorporación", comentó.

Luego añadió: "Si realmente no cuentan conmigo, cámbienme. Me parece una falta de respeto la forma en que tratan al pelotero".

Como muchos saben a estas alturas, la comunicación siempre juega un papel fundamental en todos los aspectos de la vida, incluso cuando se trata del deporte. Justamente, para Yohander Méndez ese es un detalle en el que parece que la gerencia de los melenudos está fallando durante este año.

"La comunicación entre la gerencia y el jugador siempre es importante. En mi caso, lo poco que se habló no fue profesional; no tenemos un buen diálogo. (…) La gerencia me escribió y me preguntó: ‘¿Dónde es que juegas tú? Las prácticas comienzan el 26, repórtate", señaló.

Por lo pronto, los Leones tienen previsto recibir en los próximos días a jugadores como Leandro Cedeño, Harold Castro y Liván Soto. Sin embargo, con Méndez todavía no hay nada seguro, más allá de que el propio lanzador quiere tomar revancha de su bajo rendimiento en la 2024-2025.

"Yo quiero jugar como todos los años. Además, tengo más motivación porque el año pasado no me fue bien y quiero revancha", finalizó.