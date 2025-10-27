LVBP: ¡Balbino Fuenmayor es el jugador Meridiano de la semana!

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la Liga Venezolana de Beisbol ha comenzado con muchas emociones, como es costumbre, de la mano de diversas figuras que han mostrado todo su talento sobre el terreno de juego. Es por esto que es importante mencionar al pelotero que brilló con luz propia durante la semana dos del calendario y que, gracias a su producción con el madero, le sirvió para ser nombrado el Jugador Meridiano de la Semana, y no es otro que la primera base y bateador designado de los Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor.

El toletero de 35 años fue un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales, gracias a su poder, contacto y bateo oportuno, primordialmente. En sus últimos seis compromisos, tomó 21 turnos al bate, anotó cuatro carreras, seguido de nueve hits, un cuadrangular, 11 remolcadas y dos boletos.

Gracias a todo esto, sus números en este inicio de campaña son más que destacados: En 10 juegos en total, su promedio de bateo es de .351 y dos dobles. Además, su slugging es de .649 y un estratosférico OPS de 1.064.

Balbino Fuenmayor, el corazón ofensivo de Caribes

No cabe duda de que la presencia de “Balbinator” en la alineación del conjunto oriental es fundamental para que logren sus objetivos colectivos. Su jerarquía, liderazgo, entrega, posición y respeto por la camiseta son uno de los factores con los que ha creado su legado en esta organización.

Los números no mienten, y gracias a su exhibición ofensiva, ha sido el pilar fundamental para que su equipo inicie esta tercera semana de la ronda regular con cinco victorias de manera consecutiva. Además, se ubican en el segundo lugar de la clasificación, con récord de seis ganados y cuatro perdidos.

No cabe duda que la temporada apenas comienza y queda mucho camino por recorrer en la zafra 2025/2026, pero la forma con la que Balbino Fuenmayor ha comenzado a producir con el madero en estos primeros compromisos, son grandes noticias para los Caribes de Anzoátegui, que sin tener muchos reflectores sobre ellos, desean dar un golpe sobre la mesa y pelear por un nuevo título de campeones.