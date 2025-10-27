LVBP: Mira las figuras que está por recibir los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas en la naciente temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesioanal (LVBP) tienen un objetivo claro y es conseguir victorias para estar entre los clasificados al Round Robin. Hasta el momento, el mánager José Alguacil cuenta con buena parte de sus peloteros "caballos". Sin embargo, la gerencia se está moviendo para reforzar aún más ese roster.

Los "Melenudos" tienen entre sus filas a jugadores con experiencia en Grandes Ligas y también en el beisbol asiático, por lo que sin duda sun figuras que tanto el equipo, como la afición quiere ver en el terreno de juego. Recientemente, se dio a conocer que par de figuras están por uniformarse con el equipo de la capital.

Leones del Caracas cerca de contar con estos caballos

Según reportó la periodista Georgeny Pérez en su cuenta X, los Leones del Caracas continúan ajustando piezas en el arranque de la temporada de la LVBP. La próxima semana se espera la incorporación de Livan Soto y Leandro Cedeño, dos nombres que aportarán profundidad al roster capitalino. En el caso de Soto, el cuerpo técnico tiene previsto que realice su debut durante la cuarta semana del torneo, con el objetivo de integrarlo gradualmente al ritmo competitivo.

Por otra parte, aún no hay una fecha definida para la llegada de Jhonatan Díaz, mientras que las conversaciones con Yohander Méndez siguen en curso. La gerencia melenuda se mantiene activa en la planificación, buscando reforzar tanto el pitcheo como la ofensiva para sostener el buen comienzo del conjunto en la presente campaña.

Esto sin duda son buenas noticias, porque son piezas de experiencia que reforzarían tanto la ofensiva, como el pitcheo, algo que debe ser clave en un campeonato tan competitivo como la LVBP.

Actualmente, en dos semanas de campeonato, los Leones del Caracas tienen récord nivelado de cuatro victorias y mismo número de derrotas, ubicándose en cuarto puesto de la tabla de posiciones.