Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada del 26 de octubre

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional dio por concluida su segunda semana de acción con una emocionante jornada dominical que generó importantes movimientos en la tabla de posiciones.

Los Tigres de Aragua vencen a los Navegantes del Magallanes y se mantienen en el primer lugar con solo una derrota en nueve compromisos, mientras que 'La Nave Turca' no consigue encarrilar su rumbo en pro de salir de ese último lugar.

Leones del Caracas cerró la primera semana como segundo a solo medio juego del primer lugar. Sin embargo, se encontró con un Caribes de Anzoátegui que lo barrió para arrebatarle su puesto tras una impresionante racha de 5 triunfos al hilo. Águilas del Zulia, por su parte, se redime de aquella serie ante Bravos y cierra el podio.

Bravos de Margarita pasó de estar en los primeros puestos a perder cuatro choques en fila y estar solo con medio juego de diferencia del último lugar, ocupado por Magallanes. Cardenales de Lara tampoco halla el camino: de sus cuatro juegos ganados, tres fueron ante el mismo rival (Magallanes).

A partir de este martes, arrancará una nueva semana e beisbol en Venezuela. Cada jornada cuenta de cara a las aspiraciones de cada equipo de ingresar en el Round Robin en el mes de enero.