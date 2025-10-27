LVBP: Unos Tigres imparables extienden su gran momento tras imponerse a Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

No hay quién le gane a los Tigres de Aragua, al menos en estas dos primeras semanas de la temporada 2025-2026. Y es que la jornada de este domingo volvió a ser de alegría para su fanaticada, quienes presenciaron en el Estadio José Pérez Colmenares una victoria ajustada por 3 a 2 ante Navegantes del Magallanes.

El compromiso se caracterizó por la gran labor de los dos abridores, Junior Guerra por Magallanes y Colin Wiles por Aragua. No obstante, los pequeños detalles marcaron la diferencia en favor del conjunto aragüeño, que aprovechó fallos en la defensa carabobeña para concretar su octavo triunfo de la zafra.

Unos Tigres que no paran de rugir

Luego de un inning y medio de tranquilidad, los Tigres inauguraron la pizarra en la parte baja del segundo capítulo. Allí, Alberth Martínez aplicó la ley del ex y castigó a la Nave con un soberbio cuadrangular que desapareció entre los jardines izquierdo y central.

El único daño del Magallanes apareció en el quinto episodio. Rougned Odor igualó las acciones tras batear un rodado de out que le permitió a Renato Núñez pisar el home. Minutos más tarde, un desafortunado pasbol del receptor J.J. D'Orazio llevó a que Eliézer Alfonzo Jr. anotara la de irse arriba.

Sin embargo, los bengalíes respondieron con furia en la baja de ese mismo inning. Todo comenzó con Lorenzo Cedrola, que se embasó tras un error de Luis Suisbel; luego, Keyber Rodríguez pegó un doble productor hacia el jardín izquierdo, aunque avanzó hasta tercera por error de José Gómez; finalmente, José "Cafecito" Martínez empujó la de la victoria con un rodado fuerte por los lados de la primera base.

Cabe mencionar que los relevistas Christian Suárez, Jean Pinto, Jhon Romero, Daniel Juárez, y Ronnie Williams se combinaron para colgar ceros y solo tolerar tres imparables al Magallanes en los últimos cuatro capítulos.

De esta manera, Tigres de Aragua (8-1) no baja su ritmo y extiende a cuatro sus victorias para mantenerse como el líder de la tabla de posiciones. Por su parte, Navegantes del Magallanes (2-6) continúa sin reaccionar y es el inquilino del sótano del torneo.