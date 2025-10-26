LVBP: Tiburones agudiza la crisis de Bravos con una victoria contundente

Suscríbete a nuestros canales

La segunda semana de la temporada 2025-2026 de la LVBP cerró con una alegría para los Tiburones de La Guaira. Y es que el Estadio Universitario fue testigo de otra gran presentación de los escualos, quienes derrotaron con pizarra de 6 a 3 a los Bravos de Margarita.

Pero más allá de este triunfo que le da un respiro en la tabla de posiciones al manager Gregorio Petit y sus muchachos, cabe mencionar que el equipo cerró esta semana con balance negativo de 2-3. Por su parte, en la acera de enfrente, el conjunto insular ya acumula cuatro derrotas al hilo.

Tiburones hizo las pequeñas cosas del beisbol

El encuentro arrancó con unos Bravos activos con el madero. En la misma primera entrada le hicieron daño al abridor Zac Grotz con un elevado de sacrificio de Alexi Amarista. Sin embargo, tras dicho inconveniente, el lanzador norteamericano sacó su mejor versión y colgó ceros en los siguientes cuatro capítulos.

Tiburones no se quedó atrás y remontó en entradas consecutivas. En la baja del primero, Máximo Acosta conectó un jonrón de dos carreras; mientras que en el segundo, el propio infielder empujó la tercera rayita de los suyos.

Ya en el sexto, los margariteños volvieron a la carga e igualaron el marcador gracias a un viejo conocido del conjunto escualo: Wilson García. Y es que luego de un intenso duelo contra el relevista Eudis Idrogo, desapareció una pelota entre los jardines izquierdo y central, con Amarista en circulación.

Pero cuanto ya ambos equipos se visualizaban en entradas extras, Sebastián Rivero y Jadher Areinamo empujaron las carreras de la victoria con sencillos productores en la parte baja del octavo.

De esta manera, Tiburones de La Guaira (4-5) da un paso importante en la clasificación para salir de los últimos puestos. Por su parte, Bravos de Margarita (3-6) continúa hundiéndose y podría finalizar la semana en el sótano.