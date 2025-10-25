LVBP: Este grandesligas venezolano ya se reportó con Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira ya pasaron la página de esa amarga derrota contra los Leones del Caracas del pasado viernes. Es por eso que en la tarde de este sábado esperan reencontrarse con la victoria con el apoyo de su gente en el Estadio Universitario, donde recibirán a las Águilas del Zulia.

Una de las gratas noticias que recibió el conjunto escualo durante su entrenamiento en horas de la tarde fue la presencia de uno de sus grandesligas: Luis Matos. Y es que el joven jardinero tiene todo listo para uniformarse con el equipo más temprano que tarde.

Otra pieza de valor para los Tiburones

Como muchos recordarán, Luis Matos fue el Novato del Año de la temporada 2024-2025, en donde dejó excelentes números ofensivos y un rendimiento defensivo de altura. De ahí a que su presencia para este año sea clave para las aspiraciones de los Tiburones de La Guaira, sobre todo en estas primeras semanas de acción.

El oriundo de Valera tuvo un buen 2025 en las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco. En esta tercera campaña jugó un total de 57 compromisos, con .221 de promedio, 38 imparables, nueve dobles, ocho jonrones (nuevo tope personal), 22 carreras impulsadas y 26 anotadas (nuevo tope personal).

Por lo pronto, habrá que esperar que se acondicione un par de días para que el manager Gregorio Petit y su staff técnico den el visto bueno para añadirlo al roster del equipo. Si todo se desarrolla con normalidad, es probable que el jardinero de 23 años debute la próxima semana.

Números de Luis Matos en la temporada 2024-2025 de la LVBP