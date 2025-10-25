LVBP: Gorkys Hernández agranda su leyenda tras alcanzar los 600 hits en el beisbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) fue testigo de un nuevo logro de una de las figuras más importantes entres los peloteros criollos activos en el circuito. El experimentado jardinero Gorkys Hernández inscribió su nombre en los libros de récords tras conectar el hit número 600 de su carrera en el circuito rentado nacional.

El destacado logro se concretó en la jornada de ayer, cuando el jugador, conocido como "Hunter", disparó tres inatrapables en el encuentro de su equipo, los Tigres de Aragua, contra los Bravos de Margarita.

Gorkys Hernández dentro de los 60 mejores

Con este registro, Hernández se convirtió en el pelotero número 58 en toda la historia de la LVBP en alcanzar la cifra redonda de 600 imparables. El batazo no solo supuso un número redondo para Gorkys, sino que también le permitió dejar atrás a dos importantes figuras de la pelota criolla: Jesús Guzmán y Félix Rodríguez, quienes finalizaron sus carreras con 599 inatrapables.

El camino de "Hunter" hacia la cima de los hiteadores continúa, pues tiene a tiro un nuevo peldaño. El próximo objetivo a superar es Pedro Castellano, quien ocupa el puesto 57 en la lista histórica con 601 inatrapables, a solo uno de distancia del jardinero.

Antonio Armas también es victima de Gorkys Hernández

Además de su marca de hits, Hernández también escaló posiciones en otro departamento importante: el de los dobles. Tras la jornada, el jardinero arribó a los 108 batazos de dos bases de por vida, igualando en la lista histórica a los destacados Antonio Armas y Guillermo Vento, según los registros de Baseball Reference.