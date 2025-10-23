LVBP: Alberth Martínez hace historia e iguala una increíble marca de Andrés Galarraga

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua siguen con su buen paso en este inicio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y este miércoles 22 de octubre sumaron su quinta victoria en seis compromisos, al derrotar con jerarquía a los Cardenales de Lara en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

El equipo que dirige el manager Oswaldo Guillén tuvo una cantidad importante de figuras para este duelo, entre ellas, se encuentra el jardinero Alberth Martínez, una de las piezas nuevas del equipo, y que de momento, parece haber encajado como anillo al dedo en la dinámica de su nueva organización en la pelota venezolana.

Y es que, en los seis juegos que ha disputado con el uniforme de los Tigres de Aragua, Martínez ha conectado tres extrabases y ha impulsado cuatro carreras, para alzarse como uno de los mejores bateadores de su novena hasta los momentos. Además, con su par de impulsadas ante Lara, igualó el registro histórico de una auténtica gloria de la LVBP, como lo fue Andrés Galarraga.

Alberth Martínez igualó a Galarraga

Las dos rayitas fletadas por Alberth Martínez en el triunfo de los Tigres de Aragua este miércoles 22 de octubre fueron las remolcadas 242 y 243 del poderoso toletero nacido en San Félix en nuestro campeonato. De esta manera, igualó la marca de Andrés "El Gato" Galarraga, en el puesto número 70 de todos los tiempos.

Además, el jardinero tiene posibilidades muy serias de escalar todavía más en este listado durante la presente campaña, ya que por ejemplo, está a 20 impulsadas de alcanzar el puesto 60 del listado, que ocupa Selwyn Langaigne. Sin duda, Martínez es uno de los grandes productores en tiempos recientes en la LVBP.