LVBP: Leones del Caracas cerca de contar con lanzador dominicano de los Yankees

Los Leones del Caracas en apenas dos semanas de campeonato en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) presentaron problemas con la llegada de sus importados anunciados, razón por la que tuvieron que ir nuevamente al mercado en busca de nuevas firmas. El equipo dirigido por José Alguacil espera la pronta incorporación de Tyrone Yulie, lanzador dominicano que pertenece a los Yankees de Nueva York.

El pitcheo es de los principales departamentos que atacó la gerencia melenuda en cuanto a la importanción, razón por la que están a la espera de un nuevo brazo para esta naciente campaña del beisbol venezolano, donde tiene como objetivo alcanzar el Round Robin.

Dominicano de los Yankees cerca de aterrizar en Caracas

Según informó Carlos Valmore Rodríguez en su cuenta X, Yulie, de 24 años, se encuentra en proceso de obtener su visado para unirse a los Leones del Caracas y reforzar su cuerpo de relevistas. El derecho, que pertenece a la organización de los Yankees de Nueva York, viene de lanzar 37.2 entradas en Clase A durante la última temporada de Ligas Menores, mostrando buena proyección y consistencia en su trabajo desde el montículo.

Con su llegada, los capitalinos buscan añadir profundidad al bullpen y contar con un brazo joven que aporte velocidad y control en los innings intermedios. El nacido en La Romana ha venido desarrollándose dentro del sistema de ligas menores de los Yankees, destacando por su capacidad para dominar con rectas potentes y mantener la calma en situaciones de presión, cualidades que podrían ser clave en el competitivo escenario de la LVBP.

En la última campaña, Tyrone Yulie jugó 36 encuentros en la filial Clase A de los "Mulos del Bronx", donde dejó marca de 1-3, con 32 hits permitidos, 24 boletos y 43 ponches.