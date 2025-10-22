LVBP: Harold Castro espera por su debut con Leones y ¿le envía un mensaje a Luis Sojo?

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas ha tenido un comienzo alentador en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con marca de tres victorias y dos derrotas. Aunque el arranque ha sido alentador, el equipo ha dejado preocupaciones en la parte gerencial com piezas importadas y algunos peloteros criollos, incluyendo uno de los referentes en los últimos años como Harold Castro.

El 'Tren del 23', quien fue clave en el último título de los melenudos en la pelota criollo, ya estaría listo para unirse a la acción en la 2025-26. Sin embargo, el utility dejó entrever que todavía no ha llegado a un acuerdo para participar con los caraquistas con un posteo en su cuenta de Instagram, donde se veía entrenando , pero con emojis que reflejaban incertidumbre sobre su desempeño con el club.

Después de una presentación notable en las ligas menores con Kansas City Royals, la fanaticada capitalina espera con ansias la llegada de Castro, sin embargo, su estreno en la actual edición invernal en Venezuela posiblemente se esté viendo atrasada por falta de un acuerdo con la organización.

Harold Castro a la espera de jugar con Leones

Los números dejan en evidencia a Harold Castro como uno de los peloteros más importantes que ha tenido la franquicia melenuda en los últimos tiempos. Aunque el equipo se quedó a las puertas del Round Robin, el infielder dejó promedio de bateo de .332, 15 jonrones, 41 remolcadas, 37 anotadas, 64 hits, .394 en porcentaje de embasado (OBP) y OPS de 1.021 en 48 juegos.

El caraqueño no sería el único que estaría esperando respuesta por parte de la gerencia del Caracas, tomando en cuenta Leandro Cedeño expresó su deseo de participar con la novena, pero no ha recibido un mensaje del equipo, de acuerdo con el reporte de la periodista Georgeny Pérez.

Asimismo, Leones tampoco ha logrado tener la presencia de todos sus importados en este inicio de campaña. Matt Givin, importado contratado y anunciado por el equipo para jugar en la 2025-26, decidió no participar con la novena por presuntos "problemas familiares".