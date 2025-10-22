LVBP: ¿Tiburones de La Guaira involucran a Ronald Acuña Jr en intercambio?

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr es uno de los peloteros más importantes en la historia reciente del beisbol en Venezuela. La máxima figura de Tiburones de La Guaira comienza a sonar para un posible intercambio internacional; con lo que estaría cumpliendo un sueño y un interés deportivo.

Según reportes, Emmanuel Clase estaría cerca de reforzar a Tiburones para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Un movimiento que solo se podría llevar a cabo con un intercambio internacional; cediendo los derechos del pelotero.

En ese contexto, la figura de Acuña Jr toma relevancia, ya que él ha mostrado el deseo de disputar juegos en LIDOM. ¿Hay posibilidades de ver una intercambio internacional? Ver a Ronald con Fernando Tatis Jr en Estrellas Orientales sería una locura para la República Dominicana.

¿Intercambio entre Ronald Acuña Jr x Emmanuel Clase?

Técnicamente sí es posible ver un intercambio internacional entre Ronald Acuña Jr x Emmanuel Clase. Sin embargo, hay puntos importantes que destacar. El primero es que el venezolano en ningún momento ha dicho, sugerido o anunciado que quiere ser cambiado de Tiburones de La Guaira.

El otro punto, es que si bien se puede llevar a cabo un intercambio, es un proceso complejo con muchas aprobaciones desde LVBP, LIDOM y MLB. No es un movimiento fácil de hacer y necesita muchos pasos a seguir y cumplir requerimientos para ser aprobado por todas las partes.

Para finalizar, Clase tiene un caso abierto sobre apuestas deportivas que lo mantienen bajo licencia paga no disciplinaria de Grandes Ligas. Estrellas Orientales lo apartó del equipo para 2025-26; lo que complica su participación en el beisbol del caribe en lo que resta de año.

¿Qué debe ocurrir para un intercambio entre Ronald Acuña Jr x Emmanuel Clase?

En primer lugar para que se de un intercambio entre Ronald Acuña Jr x Emmanuel Clase; ambos peloteros deben estar de acuerdo en dicho movimiento. Sin ese "sí" no se puede llevar a cabo ningún tipo de negociación. A partir de esa respuesta se deben dar está serie de pasos: