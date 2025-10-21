El dilema de Clase: ¿Puede el cerrador investigado por MLB jugar con Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

El ex cerrador dominicano de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase, estaría cerca de firmar con los Tiburones de La Guaira de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), según informaron varias fuentes la mañana de este martes.

Esta potencial llegada se produce en un momento delicado para el lanzador. Clase se encuentra bajo una investigación de Major League Baseball (MLB) por presuntas apuestas deportivas, un escándalo que podría acarrear graves repercusiones en su carrera, con rumores que sugieren una posible inhabilitación de por vida de las Grandes Ligas si se comprueba su culpabilidad.

El Complejo Escenario de su Llegada a La Guaira

La noticia ha generado un gran revuelo entre los fanáticos venezolanos, quienes sueñan con ver al tres veces All-Star lanzar “lumbre” en el montículo. Sin embargo, la situación no es tan sencilla, ya que su participación depende de varias decisiones administrativas.

Por un lado, el periodista Mike Rodríguez señaló que Clase no puede unirse a un equipo venezolano sin la aprobación de las Estrellas Orientales, su club de origen en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El gerente de las Estrellas, Ángel Ovalles, fue claro al comunicar que aún no habían dado luz verde para que el taponero participara en la LVBP.

Este punto, no obstante, se complica aún más: LIDOM ha tomado la decisión de no permitir que Emmanuel Clase forme parte del róster de las Estrellas Orientales para la temporada, una medida considerada preventiva.

El Debate Legal y la Posición de la LVBP

Ante esta controversia, ¿puede Clase jugar en Venezuela?

De acuerdo con el agente venezolano certificado por la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA), Félix Luzón, el lanzador dominicano podría jugar sin mayores inconvenientes en la LVBP, pues la acción que pesa sobre él es una decisión interna de LIDOM, no una sanción formal de la MLB.

“Él está en lista administrativa, que es la lista donde te colocan cuando están en investigación, por un tiempo determinado”, explicó Luzón. “Él puede pitchar legalmente si el equipo (Estrellas Orientales) y la liga (LIDOM) lo permiten”.

Luzón aclaró que LIDOM puede prohibirle jugar en su país. Sin embargo, reiteró que la LVBP podría aceptarlo si no existe una “notificación oficial de inhabilitación” emitida por la MLB o por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

“De momento surgió, fue la información [del interés]… hasta el momento, la Liga venezolana no se ha pronunciado en ningún sentido”, concluyó el experto, asumiendo que “La Guaira ya debe haber tocado esas puertas” para gestionar la situación.