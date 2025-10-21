Fuego en la capital: La 'nueva' rivalidad de la LVBP vuelve al Estadio Universitario

Suscríbete a nuestros canales

La flamante nueva rivalidad de la pelota invernal venezolana, protagonizada por Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, inicia este martes un nuevo capítulo. En este duelo, el conjunto melenudo visitará el que fue su hogar por más de 50 años: el Estadio Universitario de Caracas.

Los capitalinos, máximos ganadores de la liga, persiguen su vigésima segunda corona en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), contando tres de la extinta Cervecería Caracas. Por su parte, los dirigidos por el excampocorto Gregorio Petit, llegan con el objetivo de reeditar su gesta de la temporada 2023-2024, cuando se quedaron con los máximos honores y alzaron su octavo título de la LVBP.

La rivalidad

Ambos equipos llegan a su primer compromiso de la zafra con perspectivas similares tras la campaña anterior. Los ‘salados’ buscan dejar atrás el mal sabor de boca de la temporada regular 2023-2024, cuando terminaron en la séptima posición con registro de 26 victorias y 31 derrotas. No obstante, el conjunto litoralense ha clasificado al Round Robin en dos de las últimas cuatro zafras.

Por su parte, los Leones del Caracas, si bien avanzaron a la siguiente instancia en la 2023-2024, fueron eliminados en la ronda de comodines (Play-in) por los Tigres de Aragua. El conjunto felino ha logrado acceder a la postemporada de la pelota venezolana en sus últimas cuatro participaciones.

La historia reciente favorece a los melenudos. En las últimas cuatro temporadas, ambos equipos se han enfrentado en 37 oportunidades (entre ronda regular y postemporada), con una considerable ventaja para el conjunto felino que domina la serie con registro de 23 victorias y 14 derrotas.

En la temporada 2023-2024, Leones se llevó la serie particular de la ronda regular (cinco por cuatro), incluyendo un crucial juego extra.