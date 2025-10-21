LVBP: Tiburones de La Guaira reciben dos incoporaciones de primer nivel en la UCV

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira siguen fortaleciendo su roster de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Este martes, a través de sus redes sociales, el equipo escualo anunció con entusiasmo la llegada de dos figuras que prometen aportar experiencia, liderazgo y talento: Alcides Escobar y Rafael Marchán, quienes ya se encuentran en el Estadio Universitario de Caracas listos para ponerse el uniforme guairista.

La Guaira recibe a uno de sus capitanes

“El Sabanero Mayor”, como se le conoce a Escobar, regresa al país con la misma energía y compromiso que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. El campocorto, campeón de Serie Mundial en 2015 con los Reales de Kansas City, vuelve a para ser una pieza clave en la alineación de los Tiburones, aportando no solo su defensa impecable, sino también su voz de mando dentro del clubhouse. Su presencia eleva el ánimo de una fanaticada que sigue soñando con otro título.

Juventud y experiencia detrás del plato

Por su parte, el receptor Rafael Marchán también se suma al conjunto litoralense tras ver acción en las Grandes Ligas con los Phillies de Philadelphia . El joven careta viene de seguir desarrollando su carrera en el mejor beisbol del mundo y llega a la LVBP con la intención de seguir demostrando su crecimiento, esta vez frente a su público. Su habilidad detrás del plato y su capacidad para manejar el pitcheo lo convierten en un refuerzo valioso para los Tiburones. Hay que recordar que Marchán volvió a los Tiburones recientemente, en un cambio que realizaron con los Tigres de Aragua.

Con estas dos incorporaciones, Tiburones La Guaira reafirma su compromiso de competir al máximo nivel esta campaña. El ambiente en el Universitario se enciende con la llegada de estos peloteros, y la marea azul promete dar espectáculo desde el primer lanzamiento.