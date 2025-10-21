Tiburones empezará la segunda semana al mando de estos renglones colectivos

Suscríbete a nuestros canales

Si algo quedó claro en la primera semana de campeonato, es que a Tiburones de La Guaira le ha convenido iniciar con varias figuras grandeliga entre sus peloteros de posición y eso se ratifica con los dos renglones que lideran los "Escualos".

Los dirigidos por Gregorio Petit están haciendo justamente lo que se esperaba de ellos, con un cuerpo de lanzadores que no generaba buenas expectativas y con una ofensiva que está causando terror a sus oponentes.

Tiburones es el equipo con mejor ofensiva del torneo:

De hecho, los bates "Litoralenses" cerraron la primera semana encendidos, luego de anotar hasta 33 rayitas, 16 de ellas en su último desafío y con hasta 30 remolcadas, comandando esos apartados tras cuatro choques.

Aunado a eso, exhiben el promedio colectivo más alto de la Liga (.333), fueron los que acumularon más hits (50) y más bases robadas (5); siendo un lineup que cuenta con nombres como Gabriel Arias, Luis Guillorme y Máximo Acosta desde el día 1 de la zafra.

Tiburones también es líder de fildeo:

Probablemente, donde pocos esperaban ver bien parados a los "Salados", era en el apartado de fildeo, en una liga donde se cometen regularmente errores y con unos guairistas que se ubicaron quintos en defensa en la zafra anterior (.977).

Sin embargo, en el naciente campeonato cometieron una sola pifia en sus primeros cuatro choques y repartieron 32 asistencias, para exhibir un porcentaje de fildeo de .993, el mejor en las primeras de cambio.

A pesar de estar en la cima en estos dos importantes departamentos, los Tiburones de ubican en la tercera posición de la tabla con balance de 2-2.