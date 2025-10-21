LVBP

Tiburones empezará la segunda semana al mando de estos renglones colectivos

La Guaira cerró sus primeros cuatro encuentros con récord de .500

Por

Neyken Vegas
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 10:11 pm
Tiburones empezará la segunda semana al mando de estos renglones colectivos
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Si algo quedó claro en la primera semana de campeonato, es que a Tiburones de La Guaira le ha convenido iniciar con varias figuras grandeliga entre sus peloteros de posición y eso se ratifica con los dos renglones que lideran los "Escualos".

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Gregorio Petit están haciendo justamente lo que se esperaba de ellos, con un cuerpo de lanzadores que no generaba buenas expectativas y con una ofensiva que está causando terror a sus oponentes.

Tiburones es el equipo con mejor ofensiva del torneo:

De hecho, los bates "Litoralenses" cerraron la primera semana encendidos, luego de anotar hasta 33 rayitas, 16 de ellas en su último desafío y con hasta 30 remolcadas, comandando esos apartados tras cuatro choques.

Aunado a eso, exhiben el promedio colectivo más alto de la Liga (.333), fueron los que acumularon más hits (50) y más bases robadas (5); siendo un lineup que cuenta con nombres como Gabriel Arias, Luis Guillorme y Máximo Acosta desde el día 1 de la zafra.

Tiburones también es líder de fildeo:

Probablemente, donde pocos esperaban ver bien parados a los "Salados", era en el apartado de fildeo, en una liga donde se cometen regularmente errores y con unos guairistas que se ubicaron quintos en defensa en la zafra anterior (.977).

Sin embargo, en el naciente campeonato cometieron una sola pifia en sus primeros cuatro choques y repartieron 32 asistencias, para exhibir un porcentaje de fildeo de .993, el mejor en las primeras de cambio.

A pesar de estar en la cima en estos dos importantes departamentos, los Tiburones de ubican en la tercera posición de la tabla con balance de 2-2.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Carreras LVBP Albert Pujols
Lunes 20 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol