Padres se unen a la puja por Albert Pujols tras sorpresiva salida de Mike Shildt

En medio de la oleada de movimientos en los banquillos de Grandes Ligas, los Padres de San Diego han mostrado un reciente interés por un futuro Salón de la Fama para tomar las riendas del equipo en la venidera campaña: el dominicano Albert Pujols.

Este movimiento se da tras la reciente renuncia de Mike Shildt como manager de los Padres, luego de dos años al mando de la novena. Shildt dejó un registro de 183 victorias y 141 derrotas en temporada regular, y una marca de cinco ganados y cinco perdidos en playoffs.

La Salida Forzada de Shildt

Una de las razones que forzaron la salida de Shildt son las supuestas amenazas que recibió tras la eliminación del equipo en la postemporada por segundo año consecutivo.

“Nadie merece vivir con ese tipo de miedo”, comentó A.J. Preller, presidente de operaciones de béisbol del conjunto californiano, confirmando indirectamente la grave situación.

Pujols: De Leyenda a Candidato a Dirigir

Según reportes presentados por el periodista Kevin Acee del San Diego Union-Tribune, el exjugador, tres veces ganador del premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Albert Pujols, se encuentra entre los candidatos para asumir el cargo vacante de mánager.

Pujols, de 45 años, ha sido un objetivo popular para varios clubes. Inicialmente, tanto los Angelinos de Los Ángeles como los Orioles de Baltimore también estuvieron vinculados a su nombre.

Sin embargo, Pujols ya no está siendo considerado por los Angelinos. Una fuente reveló a Sam Blum de The Athletic que ambas partes no lograron acercarse en términos de dólares y años de contrato.

Experiencia Gerencial, Aunque No en MLB

Aunque Pujols nunca ha dirigido un equipo de Grandes Ligas, su experiencia reciente en los banquillos es notable: