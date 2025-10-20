Vladimir Guerrero Jr. iguala a Albert Pujols con increíble marca en Postemporada MLB

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr. volvió a ser la 'Pampara' en la Postemporada MLB para liderar una nueva victoria de Toronto Blue Jays (6-2) sobre Seattle Mariners, en el seto enfrentamiento de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los canadienses regresaron con éxito al Rogers Centre y forzaron el séptimo y decisivo compromiso en la final del joven circuito, con el dominicano como uno de los protagonistas tras ligar de 4-2 con remolcada, dos anotadas y su sexto cuadrangular en los vigentes Playoffs de las Grandes Ligas.

Con sus seis vuelacercas en la actuales instancias de Las Mayores, el primera base se empató con su compatriota José Bautista y Joe Carter como los toleteros de los Azulejos con más jonrones en una sola Postemporada. Además de consolidarse como el jugador más determinante para la franquicia de Toronto, el inicialista escribió con su nombre en la historia entre peloteros dominicanos.

Vladimir Guerrero Jr. empata marca de Albert Pujols y Alex Rodríguez

En 2025, Vladimir Guerrero Jr. se unió a un grupo selecto al conectar seis cuadrangulares en los playoffs, igualando marcas establecidas por grandes figuras del béisbol. Su poder ofensivo y consistencia en momentos decisivos lo colocan junto a leyendas que marcaron época con el madero.

Con seis cuadrangulares, la figura de Blue Jays se igualó con Albert Pujols (2006), Alex Rodríguez (2009) y Nelson Cruz (2010), quienes la sacudieron la misma cantidad de tablazos de cuatros esquinas en una sola Postemporada, de acuerdo con Erick José Lantigua. Cabe destacar que, Cruz posee la marca de más vuelacercas en las mencionadas instancias sonando un total de ocho cañonazos en 2011 con Texas Rangers.