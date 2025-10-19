MLB: El beisbol reafirma su peso económico en el deporte estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) continúa consolidándose como una de las ligas deportivas más valiosas del mundo. Según datos recientes de Sportico, el valor promedio de una franquicia de MLB en 2025 asciende a 2.82 mil millones de dólares, con ingresos anuales cercanos a los $425 millones por equipo. Esta cifra posiciona al beisbol como la segunda liga más lucrativa en Estados Unidos, solo detrás de la NFL, que genera $641 millones por equipo.

Yankees y Dodgers lideran el ranking de franquicias más valiosas

El dominio económico de los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles es abrumador. Con valuaciones de $8.39 mil millones y $7.73 mil millones respectivamente, ambas franquicias suman más de $16 mil millones en conjunto. Este liderazgo no solo refleja su historia y popularidad, sino también su capacidad para generar ingresos a través de derechos televisivos, patrocinios y venta de mercancía.

Un ratio de valor-ingresos que revela estabilidad

A pesar de sus impresionantes cifras, la MLB presenta un value-to-revenue ratio de 6.6x, significativamente menor que el de otras ligas como la NBA (11.9x) y la NFL (9.3x). Este indicador, que mide la relación entre el valor de una franquicia y sus ingresos, sugiere que el beisbol mantiene una valoración más conservadora y realista frente al crecimiento acelerado de otras disciplinas.

MLB frente a sus competidores

Mientras la NBA y la NFL experimentan aumentos vertiginosos en sus valuaciones, la MLB opta por una evolución más estable. Esta estrategia podría proteger a sus equipos de burbujas financieras y garantizar una sostenibilidad a largo plazo. Además, el arraigo cultural del beisbol en Estados Unidos sigue siendo un activo intangible que fortalece su posición en el mercado.

Con estos datos, la MLB se presenta como una opción atractiva para inversionistas que buscan estabilidad en el sector deportivo. Para los fanáticos, el crecimiento económico de sus equipos podría traducirse en mejores instalaciones, experiencias más inmersivas y una mayor competitividad en el terreno de juego.