Protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’ sumergido en el dolor por la muerte de su madre

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido actor Mario Cimarro, famoso por sus protagónicos en éxitos como ‘Pasión de Gavilanes’, ha conmovido a sus seguidores al anunciar el fallecimiento de su madre, María Paz.

A través de sus redes sociales, el cubano de 54 años compartió la dolorosa noticia, informando que su madre "ya no está con nosotros" desde el pasado lunes, luego de luchar contra el Alzheimer.

Mario Cimarro se ha mantenido alejado de los reflectores y escándalos luego de participar en ‘Pasión de Gavilanes 2’ estrenada en 2022, una de las telenovelas más emblemática de la televisión hispana.

“Con el corazón hecho pedazos les comparto han sido varias semanas de apoyar a mamá. He buscado mil maneras, para detenerme para poder escribir, desde el lunes ya no está con nosotros. He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció”, expresó.

La dura batalla contra el Alzheimer

La madre de Mario Cimarro batalló durante años contra el Alzheimer, una enfermedad degenerativa que, según el actor, tomó por sorpresa a su familia en 2021 cuando le fue diagnosticada.

"Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos a recordar siempre”, escribió.

Además, en su emotivo mensaje, el recordado 'Juan Reyes' expresó que su madre se fue "bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote".

El actor destacó la labor que realizaba su progenitora como "la maestra de muchas generaciones" y una madre ejemplar que supo estar en los momentos claves de su vida.