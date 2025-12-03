Farándula

Hugh Jackman y Kate Hudson muy unidos en Nueva York

Una bonita química desbordaron los artistas en la celebración 

Elvis González
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 12:25 pm
Diversión, sonrisas y buena música, fue lo vivieron los actores Hugh Jackman y Kate Hudson. A través de las redes sociales, corren vídeos de ambos cantando a todo pulmón el tema “Sweet Caroline”, en lo que parecía una celebración navideña, en el club Old Mates Pub.

Pura diversión

Presentes en el lugar e internautas, quedaron impactados con la energía de los artistas, en especial de Jackman, quien es conocido por cantar y bailar muy bien. El australiano, lució radiante con un traje esmoquin en color negro.

Por su parte, Kate, protagonista de la emblemática película “Educando a Helen”, optó por llevar un ajustado vestido en color blanco, el cual no fue de impedimento para que se moviera por todo lugar, bailando y regalando pura diversión a los presentes.

La celebración estuvo tan divertida, que en uno de los clips aparece Hugh, montado encima de una mesa, moviéndose de lado a lado, al ritmo de “Canción cantada en azul”, tema de la película que ambos protagonizan.

Los seguidores por todo el mundo de la pareja actoral, no dudaron en reaccionar a los clips, destacando la conexión que se tienen y que traspasa la pantalla.

Un gran proyecto juntos

La película que lleva por nombre en inglés “Song Sung Blue”, es una comedia musical que une a Kate y Hugh, como dos músicos de mala fama que forman una banda, con el objetivo de rendirle tributo al cantante y compositor estadounidense, Neil Diamond.

En la trama que ambos vivan alta y bajas en el amor. Un proyecto que tiene emocionado al público amante del cine, cuyo estreno está pautado para el próximo 25 de diciembre.

Miércoles 03 de Diciembre de 2025
