Mundial 2026: Desde Andrea Bocelli hasta Robbie Williams, estarán en el sorteo

El 2026 será un año de mucho deporte, con la realización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Un evento que no solo despertará la emoción de fanáticos del fútbol en todo el mundo, sino también de seguidores del entretenimiento, por los artistas que se presentarán.

A través de las redes sociales la FIFA, ha revelado a las estrellas musicales y presentadores del sorteo deportivo. Artistas conocidos en todo el mundo que pondrá su toque, en el evento que tiene 48 equipos seleccionados.

¿Quiénes fueron los seleccionados?

El próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, para conformar los grupos que competirán en el mundial. Para ello la conductora alemana, Heidi Klum, el actor y comediante estadounidense, Kevin Hart, y Danny Ramírez, estarán al frente.

Los tres fueron seleccionados para llevar a todo el mundo el importante sortero, esperado con ansias por los equipos y fanáticos de la justa deportiva, ganada por última vez en el 2022 por Argentina.

El sorteo tendrá un momento musical a cargo de Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y la agrupación Village People, quienes son los responsables de cerrar en la ciudad de Washington, con el popular tema “YMCA”.

El evento se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, D.C. y se transmitirá a todo el mundo, en un streaming en las plataformas digitales de la FIFA, incluyendo FIFA.com y su canal oficial de YouTube.