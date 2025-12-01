Carlo Ancelotti sorpresivamente dejó sobre la mesa que Vinicius no esté en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Para el Mundial 2026 aún quedan muchos meses de distancia, pero desde ya se juegan un sinfín de cosas que serán claves de cara al gran torneo. Ejemplo de esto lo tiene una de las selecciones que ya aseguró su lugar en el certamen, Brasil, en la que no se le asegura nada a ningún jugador. Al menso, así lo dejó claro Carlo Ancelotti.

El estratega italiano puso sobre la mesa un nombre particular: Vinicius Jr. Sobre el delantero del Real Madrid 'Carletto' fue consultado en una entrevista en Esporte Record, de TV Record.

Lo sorpresivo de las palabras del técnico estuvo en que no aseguró tajantemente su presencia si el delantero no está en el mejor de su nivel.

“Tiene que estar al 100%. Hay muchos jugadores muy buenos, necesito elegir jugadores que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%, porque es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. En ataque, tenemos muchos jugadores muy buenos”, dijo.

Neymar también en la lupa de Carlo Ancelotti

Justamente, Vini no es el único con el asterisco, porque otro histórico del combinado no las tiene aseguradas para la cita mundialista. Se trata de Neymar, quien no ha formado parte de ninguno de los llamados del italiano desde que asumió el cargo en 2025.

“Creo que tiene un gran talento. Tuvo la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que estuvimos juntos. No pudo prepararse para estar en buena forma física debido a las lesiones. Estamos en noviembre...”, comentó.

Y agregó sobre el atacante, hoy en el Santos: “Neymar está al mismo nivel que los demás, teniendo en cuenta que Neymar ya ha demostrado un talento extraordinario”.

Finalmente, sorprende mucho las declaraciones de Carlo Ancelotti sobre Vinicius, teniendo en cuenta que lo conoce muy bien desde su etapa con el Real Madrid y porque se pensaría que tenía el título de indiscutible en el equipo.