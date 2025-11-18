Neymar pagó esta millonaria cifra por la marca del gran Pelé

Suscríbete a nuestros canales

La marca de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ha cambiado de manos en una operación de alto perfil. Neymar Sr., padre y representante del astro del fútbol que actualmente juega en el Santos, ha comprado los derechos de la marca del tricampeón mundial por la significativa cifra de 18 millones de dólares con el objetivo de maximizar su potencial económico a nivel global.

La adquisición fue ejecutada a través de su empresa, NR Sports, que ya gestiona los derechos de imagen de su hijo. Fuentes cercanas al empresario confirman que este movimiento abre "un mundo de posibilidades" para el futuro, incluyendo la creación de nuevos productos, líneas de marca y una potente asociación de imagen entre Pelé y Neymar Jr., a quien se ha visto históricamente como su heredero futbolístico en el Santos y en la selección brasileña.

La visionaria apuesta por el legado de "El Rey"

Las negociaciones por el legado comercial de O Rei, quien falleció en diciembre de 2022, se extendieron durante el último año hasta concretarse recientemente. La familia de Pelé, dueña anterior de los derechos a través de la firma estadounidense Sport 10, consideraba que el valor económico y simbólico de la marca no estaba siendo debidamente explotado, especialmente en los años en que la salud del exfutbolista se había deteriorado.

Ahora, la expectativa es que NR Sports dé un impulso inédito al patrimonio comercial del ícono.