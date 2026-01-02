LVBP: Magallanes iniciará el Round Robin con una dura baja en su roster

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes inicia el Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP, donde los Navegantes del Magallanes parten como uno de los favoritos para avanzar a la final. Sin embargo, sus primeras jornadas serán algo complicadas, ya que no contarán con uno de sus mejores bateadores del año.

Magallanes, a remar sin Odor

Según informó la organización filibustera en su reporte de prensa, Rougned Odor salió del roster para el inicio de la postemporada, sin duda una terrible noticia para el manager Yadier Molina y el resto de sus compañeros. Y es que a lo largo de la temporada regular demostró ser uno de los bates más productivos del equipo.

La razón de su ausencia se debe a que está "atendiendo asuntos personales de fuerza mayor", de acuerdo con información del gerente deportivo Federico Rojas Zabolotnyj. Hasta ahora se desconoce cuántos juegos del Round Robin se perderá.

En reemplazo de Odor, los Navegantes del Magallanes añadieron a su roster al lanzador Luarbert Arias, quien apenas vio acción en 1.2 innings en cuatro encuentros de la ronda regular.