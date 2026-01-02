LVBP: Así explica Magallanes la elección de sus refuerzos para el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes van por todo. Luego de sellar la clasificación al Round Robin de manera heroica, con una remontada memorable, el equipo filibustero no se conforma, y apunta a ser protagonista en el todos contra todos de esta temporada 2025/26.

Después de meterse como tercer clasificado en la tabla de posiciones, los turcos se reforzaron en el Draft de Adiciones y Sustituciones con tres piezas de su eterno rival, los Leones del Caracas: José Marcos Torres (LZ), Wilfredo Tovar (3B) y Lenadro Cedeño (1B).

En la víspera del debut del equipo en el Round Robin, Federico Rojas, gerente deportivo del Magallanes, conversó en exclusiva con Meridiano, para repasar los motivos que los llevaron a tomar a cada una de estas piezas, que sin duda le añaden profundidad al roster del manager Yadier Molina.

Así se gestó el Draft del Magallanes

Para empezar, Federico Rojas analizó la escogencia de Wilfredo Tovar, una que resulta ser bastante lógica, ante los problemas que tuvo el equipo en la tercera base durante el año. "En el caso de Wilfredo Tovar, nos da más profundidad en la tercera base. Sabemos que es alguien que tiene muchísima experiencia y nos va a contribuir de buena forma", explicó el gerente.

Sin embargo, el primer pick de "La Nave" fue José Marcos Torres, quien tuvo un año formidable como abridor en Leones, y que además, lució dominante en dos salidas en el José Bernardo Pérez. "Torres ciertamente en Valencia lanzó muy bien, pero además tiene la polivalencia de que puede abrir, que fue su característica esta temporada, y sabemos que eventualmente pudiese relevar. Es también sumar otro brazo zurdo, que siempre es importante, y sumado a su buen desempeño de esta temporada, es de mucha valía para el coaching staff", añadió Rojas.

Finalmente, Federico Rojas explicó el pick de Leandro Cedeño, que tal vez fue el más sorpresivo de todos. "El caso de Leandro Cedeño, sabemos que Renato Núñez tiene algunas molestias y es cuidarlo un poco en ese sentido y sumar un slugger de mucha fuerza que pudiese contribuir, además de sumar otro bateador derecho, que en esta temporada no hemos tendio tantos. Más allá de Ángel Reyes, el propio Renato Núñez y José Gómez, muchos son o zurdos o ambidiestros", sentenció.