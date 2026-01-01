LVBP: Si Magallanes repite esta virtud pinta como seria amenaza en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

En la recién culminada Ronda Eliminatoria 2025/2026, los Navegantes del Magallanes experimentaron altas y bajas, momentos de dificultades que tuvieron como principal causa la baja producción de sus cañones; aunque se mejoró lo suficiente para meterse de modo directo en el Round Robin, este grupo quedó: s

8vo y último en promedio de bateo con .267, además de hits, 505, dobles 76 y triples 6

5to en porcentaje de embasado con .362 y OPS, .786

6tos en slugging con .424, carreras empujadas 285, total de bases 800

3ros con la mayor cantidad de ponches, 377.

Navegantes del Magallanes ajustan los cañones

Estos fueron algunos de los ítems donde no se consiguió una buena casilla, aún así los toleteros navieros destacaron con 69 cuadrangulares que fueron la 3ra mejor cifra de la LVBP, mismo puesto correspondió al de bases por bolas con 229, mientras que con 18 toques de sacrificio se mostraron 2dos.

El contexto demostró que en Magallanes la ofensiva al final de cuentas puede hacerlo mejor, es cuestión de tener paciencia, persistencia hasta que esa mata de los frutos esperados y para ellos será de mucha ayuda, si arrojan guarismos como los del Round Robin del año pasado.

Para este segmento del 2024/2025, los Navegantes fueron:

1ros con average de .313, porcentaje de embasado .378, slugging .475, OPS .853, imparables 180, jonrones 21, total de bases 273, colíderes junto a Bravos de Margarita con 3 triples.

Asimismo, 2dos en dobles con 24, rayitas remolcadas 87, boletos 55 y pisadas del plato con 92.

La expresión del poder estuvo encarnada en Alberth Martínez, que 4 veces se fue para la calle y junto a Carlos Rodríguez, apuntalaron las carreras impulsadas con 12.