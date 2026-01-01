LVBP

LVBP: Cardenales de Lara va por otra gran actuación en el Round Robin

El conjunto crepuscular siempre ha sido protagonista en dicha instancia en el último lustro

Theoscar Mogollón González
Jueves, 01 de enero de 2026 a las 06:36 pm
Foto: @cardenalesdice
Ya está todo listo para que el Round Robin de esta temporada 2025-2026 de la LVBP suba su telón. Entre los principales candidatos a alcanzar la final se encuentran los Cardenales de Lara, quienes de hecho son los actuales monarcas de la pelota venezolana y buscan otro bicampeonato.

Durante este jueves 1 de enero se dio a conocer el calendario para estas instancias, y el conjunto crepuscular tendrá su debut este viernes 2 frente a Caribes de Anzoátegui, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Cardenales, a volar alto en el Round Robin

Para nadie es un secreto que los Cardenales de Lara son asiduos invitados a la fiesta de enero. Y es que a lo largo de las últimas campañas, la organización ha demostrado un excelente rendimiento colectivo, el cual le ha permitido ser protagonista. Justamente, en esta zafra apuntan a seguir esa misma línea que los impulse a pelear por un puesto en la gran final.

Al chequear los números de los crepusculares en el Round Robin de las últimas cinco campañas, en tres ocasiones alcanzó la final y en una de esas obtuvo el título. Por su parte, en las otras dos cerró en el tercer lugar, siempre a muy poca distancia del segundo puesto.

Cardenales de Lara en el Round Robin 2024-2025

  • 11 victorias - 5 derrotas | Primer lugar
  • 111 carreras anotadas - 68 carreras permitidas

Cardenales de Lara en el Round Robin 2023-2024

  • 10 victorias - 6 derrotas | Segundo lugar
  • 107 carreras anotadas - 75 carreras permitidas

Cardenales de Lara en el Round Robin 2022-2023

  • 8 victorias - 8 derrotas | Tercer lugar
  • 104 carreras anotadas - 76 carreras permitidas

Cardenales de Lara en el Round Robin 2021-2022

  • 9 victorias - 7 derrotas | Tercer lugar
  • 94 carreras anotadas - 80 carreras permitidas

Cardenales de Lara en el Round Robin 2020-2021

  • 4 victorias - 3 derrotas | Primer lugar
  • 54 carreras anotadas - 40 carreras permitidas

 

Jueves 01 de Enero de 2026
Beisbol