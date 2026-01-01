LVBP: Cardenales de Lara va por otra gran actuación en el Round Robin

Ya está todo listo para que el Round Robin de esta temporada 2025-2026 de la LVBP suba su telón. Entre los principales candidatos a alcanzar la final se encuentran los Cardenales de Lara, quienes de hecho son los actuales monarcas de la pelota venezolana y buscan otro bicampeonato.
Durante este jueves 1 de enero se dio a conocer el calendario para estas instancias, y el conjunto crepuscular tendrá su debut este viernes 2 frente a Caribes de Anzoátegui, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
Cardenales, a volar alto en el Round Robin
Para nadie es un secreto que los Cardenales de Lara son asiduos invitados a la fiesta de enero. Y es que a lo largo de las últimas campañas, la organización ha demostrado un excelente rendimiento colectivo, el cual le ha permitido ser protagonista. Justamente, en esta zafra apuntan a seguir esa misma línea que los impulse a pelear por un puesto en la gran final.
Al chequear los números de los crepusculares en el Round Robin de las últimas cinco campañas, en tres ocasiones alcanzó la final y en una de esas obtuvo el título. Por su parte, en las otras dos cerró en el tercer lugar, siempre a muy poca distancia del segundo puesto.
Cardenales de Lara en el Round Robin 2024-2025
- 11 victorias - 5 derrotas | Primer lugar
- 111 carreras anotadas - 68 carreras permitidas
Cardenales de Lara en el Round Robin 2023-2024
- 10 victorias - 6 derrotas | Segundo lugar
- 107 carreras anotadas - 75 carreras permitidas
Cardenales de Lara en el Round Robin 2022-2023
- 8 victorias - 8 derrotas | Tercer lugar
- 104 carreras anotadas - 76 carreras permitidas
Cardenales de Lara en el Round Robin 2021-2022
- 9 victorias - 7 derrotas | Tercer lugar
- 94 carreras anotadas - 80 carreras permitidas
Cardenales de Lara en el Round Robin 2020-2021
- 4 victorias - 3 derrotas | Primer lugar
- 54 carreras anotadas - 40 carreras permitidas