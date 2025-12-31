LVBP: Cardenales de Lara blinda su pitcheo con tres refuerzos de calidad

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara quiere ser bicampeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y para lograrlo, necesitaban sí o sí reforzar su cuerpo de lanzadores, y precisamente eso hicieron. Los crepusculares aprovecharon sus tres escogencias del Draft de Adiciones y Sustituciones para hacerse con los servicios de nombres importantes.

El primero en llegar fue Ronnie Williams, lanzador que ocupó el rol de cerrador de Tigres de Aragua durante todo el año. Posteriormente, le tocó el turno a Wilmer Font, quien fue de los mejores brazos del maltrecho pitcheo de Leones del Caracas. Finalmente, con la sustitución, Lara tomó a Norwith Gudiño, relevista que también mostró solidez con el Caracas.

Ante estas elecciones, queda la duda que aparece siempre en los Drafts: ¿Serán suficientes estos refuerzos para que Lara puede repetir el campeonato?

Necesidades cubiertas en Cardenales

En la Ronda Regular, la ofensiva de Cardenales de Lara fue la mejor del torneo, al registrar promedio colectivo de .301, y anotar 352 carreras, ambas cifras las más altas de la LVBP. Es por eso que, a pesar de que habían buenos bates disponibles, los larenses han apostado con todo a mejorar su pitcheo, que fue quinto en efectividad colectiva, con 5.20.

Ronnie Williams sorprende como primer pick, no por su calidad, que es innegable, sino porque el relevo de Lara tuvo efectividad de 4.79 y el pitcheo abridor tuvo 5.69, por lo que se esperaba a un abridor antes que a un relevista. Sin embargo, el estadounidense tuvo un año sensacional con Aragua, y será un refuerzo fenomenal para el bullpen.

Tomar a Williams hizo que Cardenales perdiera a abridores como José Torres (Magallanes) o Zac Grotz (Águilas), pero se las arreglaron para igualmente tomar a Wilmer Font, un brazo más que sólido, que a pesar de su 4.95 de efectividad logró dos salidas de calidad, y un FIP de 3.42, números positivos. ¿Las incógnitas? No se ha enfrentado ni a Magallanes ni a Caribes, y ante Zulia no le fue bien.

Finalmente, Norwith Gudiño aparece como otra pieza interesante para el bullpen. Tuvo 3.86 de efectividad y 4.17 de FIP, pero acumuló nueve holds, por lo que estuvo acostumbrado a salir de aprietos. Además, dejó efectividad de 0.00 en Barquisimeto, Valencia y Puerto La Cruz, aunque fue vapuleado en Maracaibo y Margarita.

A estas incorporaciones hay que sumarles las de los dominicanos César Valdez y Héctor Pérez, quienes llegan desde LIDOM para reforzar la rotación (Valdez) y el bullpen (Pérez). Sin duda, apuestas con sentido las que realizó Lara para enero. ¿Alcanzará? Solo el tiempo lo dirá.