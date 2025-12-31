El Caracas invade enero: Los Leones dominan el Draft de la LVBP con 9 jugadores seleccionados

Suscríbete a nuestros canales

Aunque los Leones del Caracas quedaron fuera de la fiesta de enero, su presencia en el Round Robin será masiva. El Draft de Adiciones y Sustituciones celebrado este miércoles confirmó que el roster capitalino era el más codiciado del mercado: un total de 9 jugadores de la organización melenuda fueron seleccionados para vestir nuevos uniformes en la postemporada.

Desde lanzadores experimentados hasta bates de poder, el talento caraquista se convirtió en la solución inmediata para las carencias de los cinco equipos que siguen en carrera por el título.

Magallanes: El gran beneficiario del talento capitalino

En un movimiento que siempre genera morbo en la afición, los Navegantes del Magallanes no dudaron en pescar en el roster de su "eterno rival" para fortalecerse. La "Nave" se llevó a tres piezas fundamentales de los Leones. En la primera ronda de adiciones, aseguraron al relevista zurdo José Marcos Torres, una pieza de lujo para los innings finales.

En la segunda ronda, los turcos añadieron la experiencia y el guante de Wilfredo Tovar, quien regresa a una postemporada ahora vestido de eléctrico. Finalmente, cerraron su participación en el draft mediante una sustitución, adquiriendo el poder del inicialista Leandro Cedeño, quien llega para darle profundidad al corazón de la alineación magallanera.

Cardenales y Caribes: Reforzando el pitcheo y el poder

Los Cardenales de Lara también pusieron su mirada para blindar su cuerpo de lanzadores. Los crepusculares seleccionaron al derecho Wilmer Font en la segunda ronda de adiciones y, posteriormente, sumaron al relevista Norwith Gudiño a través de una sustitución, confiando en la capacidad de ambos para navegar los momentos críticos del Round Robin.

Por su parte, Caribes de Anzoátegui buscó un equilibrio entre ofensiva y pitcheo con sello caraquista. La "Tribu" seleccionó al infielder Aldrem Corredor, un bateador zurdo que encaja a la perfección en las dimensiones del "Chico" Carrasquel, y al lanzador estadounidense DJ Johnson, quien aportará su velocidad desde el bullpen.

Demas movimientos

Los otros dos movimientos que completan el éxodo de Leones involucraron a figuras de perfiles distintos. Los Bravos de Margarita se hicieron con los servicios de José Rondón, una de las mayores amenazas de jonrón en la liga, buscando que su producción ofensiva impulse las aspiraciones de la isla.

Finalmente, las Águilas del Zulia aprovecharon el draft de sustituciones para adquirir al joven infielder Brainer Bonaci, una pieza versátil que llega a Maracaibo para inyectar dinamismo al cuadro interior rapaz.

Con este panorama, la ausencia de los Leones como equipo será solo nominal, pues sus figuras más representativas serán protagonistas directos en cada enfrentamiento de este vibrante enero.