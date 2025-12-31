LVBP: Estos son los números de José Rondón en la temporada regular

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 31 de diciembre se celebró el draft de adiciones y sustituciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de cara a lo que será el Round Robin 2025/2026. Los cinco equipos clasificados a estas instancias realizaron sus diferentes escogencias para reforzar sus diferentes rosters para salir al terreno a pelear por el título.

En este contexto, la organización de los Bravos de Margarita seleccionó al jardinero de los Leones del Caracas, José Rondón, como su segunda adición en este draft, con la finalidad de tener a un bateador de poder y jerarquía dentro de un lineup que se vio bastante dominante ante los rivales a lo largo de la ronda regular.

Esta escogencia por parte del conjunto margariteño ha llamado la atención de diversos fanáticos, tomando en consideración que la campaña regular no fue la mejor de Rondón a nivel ofensivo desde su llegada al circuito criollo.

José Rondón y sus números ofensivos

El pelotero de 31 años tiene 10 temporadas de experiencia en la LVBP en las que ha podido vestir los uniformes de los Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua y Leones del Caracas. Pero al hablar de esta zafra 2025/2026, fue un retroceso ofensivo, si se compara con otras temporadas estelares que ha ejecutado "La Locura" en la caja de bateo.

En 40 compromisos diputados, tomó 123 turnos al bate, en los que puedo notar 30 carreras con 38 imparables, segundo de 10 dobles, dos cuadrangulares, apenas 13 remolcadas, una base robada, 17 boletos, 27 ponches y terminó con un promedio ofensivo de .309.

Si bien es cierto que culminó con un promedio por encima de los 300 puntos, también es importante mencionar que bajó su rendimiento en cada uno de los departamentos antes mencionados a comparación de la campaña pasada y, debido a esta situación, perdió un poco de protagonismo dentro de la planificación del manager, José Alguacil.

Sin embargo, lo más importante y positivo, no solo para el pelotero, sino para los Bravos de Margarita, es que terminó el mes de diciembre como uno de los mejores toleteros del conjunto capitalino y eso es precisamente lo que espera ver la gerencia de los insulares.

Más allá de las estadísticas, José Rondón tiene todas las herramientas y credenciales necesarias para ser uno de los refuerzos más importantes de esta postemporada y, al mismo tiempo, un factor determinante para que los Bravos de Margarita consigan ese tan ansiado título de campeones.