Rougned Odor hace historia en la LVBP: primer 10-10 en la crónica de los Navegantes del Magallanes

La temporada de Rougned Odor en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha dejado de ser una simple participación para convertirse en un hito estadístico. El experimentado jugador grabó su nombre en los libros de récords al convertirse en el primer pelotero en la historia de los Navegantes del Magallanes en completar una campaña de 10 o más bases robadas y 10 o más cuadrangulares.

Un club exclusivo en Venezuela

La hazaña de Odor trasciende las fronteras del equipo filibustero. Con este registro, el zuliano se convierte en apenas el sexto jugador en toda la historia de la LVBP en alcanzar estas cifras en una misma zafra.

Odor ahora comparte honores con un grupo de figuras históricas que han pasado por la pelota invernal venezolana:

Wally Moon

Dwayne Murphy

Darryl Strawberry

Yurendell DeCaster

Robert Pérez

El impacto

El logro subraya la versatilidad que Odor ha traído de vuelta al lineup del Magallanes, combinando la fuerza con el madero y la agresividad en las almohadillas que lo caracterizó durante años en las Grandes Ligas. Siendo apenas el segundo venezolano en la lista (junto al mítico Robert Pérez), Odor reafirma su vigencia y liderazgo en el actual torneo.

Este récord llega en un momento crucial de la temporada, consolidando su candidatura como uno de los jugadores más determinantes del campeonato y devolviendo la ilusión a la fanaticada de la "Nave Turca" con un desempeño de ensueño.