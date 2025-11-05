LVBP: Rougned Odor le da oxígeno a la ofensiva del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Durante la temporada muerta, Navegantes del Magallanes finiquitó el regreso de un jugador que debutó con ellos, y que a la postre haría una carrera muy buena e importante en las Grandes Ligas, como lo es Rougned Odor, quien llegó proveniente de las Águilas del Zulia, escuadra con el que vio acción en las últimas tres campañas de nuestra pelota.

De momento, el regreso de "El Tipo" a la divisa carabobeña no ha sido lo que se esperaba colectivamente, ya que los filibusteros ocupan la última casilla de la tabla de posiciones luego de 15 juegos disputados. Sin embargo, en lo individual, la historia ha sido completamente distinta.

En estas tres semanas de campeonato que han transcurrido, Magallanes tiene la peor ofensiva colectiva, sin embargo, Rougned Odor ha sabido dejar números realmente productivos y ha sido importante en varios triunfos de los suyos, por lo que se puede decir que es uno de los grandes pilares del lineup de su equipo.

Rougned Odor rema a contracorriente

No es un secreto para nadie que los bates magallaneros han estado completamente apagados hasta el momento. La novena dirigida por Eduardo Pérez batea para .230/.330/.341/.671, siendo últimos en las cuatro estadísticas. Sin embargo, Rougned Odor ha podido aparecer para ser una luz entre tanta oscuridad.

El infielder tiene un promedio de .250, que podría parecer flojo, sin embargo, su porcentaje de embasado es de .410, un buen número; su slugging de .521 también es excelente, por lo que no sorprende que tenga un sólido OPS de .931, lo que lo convierte en el mejor bateador del equipo junto a Tucupita Marcano.

Rougned Odor lidera al Magallanes en cuadrangulares (3); carreras anotadas (8); impulsadas (10); y boletos (13). Además, su tasa de ponches es de solo 19.7%, un número bueno para un bateador de su estilo. Sin duda, es una pieza sobre la que "La Nave" debe construir para mejorar su rendimiento en la caja de bateo.