José "Cafecito" Martínez vive con orgullo sus históricas marcas en la LVBP

Luego de 16 temporadas, se puede decir con certeza que José "Cafecito" Martínez ya es toda una institución dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Y es que, sin duda alguna, el toletero de 37 años de edad es uno de los grandes peloteros de nuestra liga en los últimos 20 años, y su trabajo habla por sí solo.

"Cafecito" es uno de los bateadores más consistentes que han pasado por nuestra pelota. Tiene más de 2100 apariciones al plato, y aun así se las arregla para ostentar un fantástico average vitalicio de .323, lo que demuestra que es bateador de élite para Venezuela.

Además, José Martínez se convirtió hace unos días en uno de los 59 peloteros en toda la historia de la LVBP en alcanzar la marca de los 600 imparables de por vida. Meridiano pudo conversar en exclusiva con el toletero sobre esta increíble hazaña, y también sobre el gran inicio de sus Tigres de Aragua, que lucen sólidos en el primer lugar.

"Cafecito" Martínez no para de hacer historia

Primero, José "Cafecito" Martínez habló sobre el buen inicio de temporada que han tenido los Tigres de Aragua, resaltando la importancia que ha tenido la llegada de "Ozzie" Guillén. "Creo que la confianza que nos ha dado el manager ha sido grande. Hay un aura bien bonita y la hemos mantenido. No estamos confiados, ni estamos pendiente de la tabla, simplemente salimos cada quien a hacer su trabajo", explicó.

Eso sí, el histórico toletero resaltó que, con la llegada del nuevo manager, no hubo un cambio significativo en la institución, sino que se pulieron detalles necesarios para tener éxito. "Somos nosotros mismos. Esta organización tiene una identidad de muchos años. Solamente hacían falta algunas cositas, y ese es el buen trabajo que ha hecho también la gerencia", dijo.

Sobre sus marcas históricas, entre las que se encuentran los 600 hits, José "Cafecito" Martínez mostró su orgullo por todos los frutos que ha dado su trabajo. "Cuando ves esta Liga y ves tantos nombres que han puesto la LVBP muy en alto, estar en tantas cosas junto a mi padre o superarlo, es bastante especial. Siempre me enfoco en el equipo, nunca me enfoco en mí, y creo que esa ha sido la clave de mi éxito", sentenció.