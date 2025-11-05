LVBP: Yonathan Daza no para de brillar y ya es líder en esta estadística

Suscríbete a nuestros canales

Paliza descomunal la que Leones del Caracas logró propinarle este martes 4 de noviembre a las Águilas del Zulia. En el Estadio Monumental de Caracas, el equipo melenudo sacó a relucir la poderosa ofensiva que poseen, para anotar nada más y nada menos que 16 rayitas y sumar su séptimo lauro, comandados por un pelotero que vive un momento dulce: Yonathan Daza.

Daza vive su segunda campaña con la divisa capitalina, y de momento, parece que finalmente se ha convertido en ese bateador de contacto y sumamente oportuno que se espera que sea. En la jornada ante el Zulia, se fue de 5-3, con par de sencillos, un cuadrangular y hasta cuatro carreras remolcadas.

Con su brillante actuación, Yonathan Daza subió sus promedios de la campaña a .338/.351/.592/.943, y por si fuera poco, se ha adueñado del liderato de una importante estadística ofensiva a la que siempre se le da un valor tremendo en nuestro campeonato: el liderato de imparables.

Yonathan Daza, líder en hits

Ante las Águilas del Zulia, Yonathan Daza logró disparar tres inatrapables, para de esta manera llegar a 24 en lo que va de la temporada 2025/26, y asaltar momentáneamente el liderato de dicha estadística, en donde supera por uno a su compañero de equipo, Wilfredo Tovar, quien conectó par de hits ante los rapaces.

El oriundo de Aragua tiene también cuatro vuelacercas hasta los momentos, cifra que le permite estar igualado en el tercer lugar de ese listado, siendo superado solamente por Jadher Areinamo (6) y por Romer Cuadrado (5). Sin duda, un inicio soñado para "Cañaña".