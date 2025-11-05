Juegos para este miércoles 5 de noviembre en la LVBP

Después de un comienzo de la cuarta semana con desafíos de más de 12 carreras, se espera que en este miércoles, el movimiento de rayitas no sea tan pronunciado y a continuación, te mostraremos los duelos pautados, para este miércoles en la pelota venezolana.
La mayoría de los conjuntos ya tienen a su lanzador abridor definido, excepto solamente por los Leones del Caracas, quienes deben anunciarlo en horas de la mañana.
Juegos para hoy en la LVBP:
- Águilas del Zulia (Davydas Neverauskas) vs Tiburones de La Guaira (William Cuevas) 7:00pm en el estadio Universitario.
- Bravos de Margarita (Félix Doubront) vs Navegantes del Magallanes (Bryan Mata) 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.
- Cardenales de Lara (Cleiverth Pérez) vs Caribes de Anzoátegui (Alex Valverde) 7:00pm en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.
- Tigres de Aragua (Jean Pinto) vs Leones del Caracas (por definir) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.