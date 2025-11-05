Resultados de la LVBP en la jornada de este martes

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta semana de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional comenzó este martes, 4 de noviembre y a continuación, te mostraremos, los resultados en las cuatro plazas donde se vio acción.

En esta jornada, quedó en evidencia nuevamente porque en esta Liga prevalece la ofensiva y en cada desafío, se sumaron más de 13 carreras. Además, en tres choques conectaron grand slam.

Tiburones vapuleó a Tigres en el Universitario:

El duelo entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira fue el primero que inició y el que culminó de último. Esto debido, a que los "Escualos" terminaron superando 17 carreras por 6 a los "Bengalíes".

Tigres de Aragua 6-17 Tiburones de La Guaira

Bravos castiga a los brazos de Magallanes:

Por su parte, los Bravos de Margarita no tuvieron compasión en el José Bernardo Pérez y le propinaron una paliza a los Navegantes del Magallanes con marcador final de 10 carreras por 3.

Bravos de Margarita 10-3 Navegantes del Magallanes

Cardenales reparte batazos en "Era Chico":

Los Cardenales de Lara también demostraron su capacidad ofensiva esta noche, luego de venir de atrás ante Caribes de Anzoátegui y vencerlos cómodamente 11 carreras por 4 en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.

Cardenales de Lara 11-4 Caribes de Anzoátegui

Leones se crece con paliza ante Águilas:

En una noche de mucha producción, la mejor ofensiva del torneo, la de Leones del Caracas, no se podía quedar atrás y sorprendentemente, anotaron 16 rayitas en los primeros cuatro episodios del encuentro, para superar a las Águilas del Zulia 16 carreras por 3 en el estadio Monumental Simón Bolívar.