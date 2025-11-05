Jadher Areinamo toma el liderato de vuelacercas con este enorme grand slam

Suscríbete a nuestros canales

Las expectativas con el joven Jadher Areinamo era bastante altas, sin embargo, en los primeros 16 encuentros de la campaña ha estado por encima de los esperado y con la gran jornada que registró este martes, se apoderó del liderato de cuadrangulares.

Los Tiburones de La Guaira vapulearon al pitcheo de los Tigres de Aragua con pizarra de 17-6 y quien comando a esa arrolladora ofensiva, fue justamente Areinamo con par de bambinazos.

Jadher Areinamo conecta grand slam ante Tigres:

El primero de la jornada, llegó en el mismo primer capítulo, tras castigar un slider de Christian Mejías y mandarla a volar por el jardín izquierdo, para remolcar tres rayitas y poner a su equipo adelante en la pizarra.

Asimismo, en el octavo episodio le tocó un nuevo turno a este novato sensación y con las bases llenas, recibió al nuevo lanzador Jhon Romero con un dantesco vuelacercas entre los jardines central e izquierdo, consiguiendo el primer grand slam de su naciente carrera.

Jadher Areinamo es líder en jonrones de la LVBP:

Con estas dos conexiones de vuelta completa, Jadher llegó a seis batazos kilométricos en esta campaña, superando a Romer Cuadrado (5), para quedar como líder solitario en este poderoso apartado.

Sin duda alguna, el comienzo de zafra de este joven, es impresionante y si continúa con ese ritmo, se encaminará cómodamente al premio Novato del Año.