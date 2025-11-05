LVBP

Yonny Hernández hace historia en la LVBP con su jonrón ante Caribes

El campocorto de los cardenales de Lara entra en la historia del beisbol venezolano tras sacarla del parque

Por

Stefano Malavé Macri
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 10:37 pm


Por la jornada de este martes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Cardenales de Lara se enfrentan a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Alfonso 'Chico' Carrasquel de Puerto La Cruz, donde se imponen cómodamente.

En la parte alta de la novena entrada, el campocorto crepuscular Yonny Hernández debía batear tras un cuadrangular de dos carreras de Alí Sánchez. El oriundo de Maturín repetiría la fórmula y también la sacaría del parque.

Se trata de su segundo jonrón en la temporada. Sin embargo, lo más emocionante de ese tablazo tiene que ver con la magnitud del hito que consiguió gracias a él, lo cual estará registrado en los libros de historia de la LVBP.

Esto se debe a que es el cuadrangular 1500 en los ochenta años de historia que tiene la pelota invernal venezolana a nivel profesional. En un a temporada tan importante, Hernández logra sentenciar el triunfo de su equipo y dejar esta marca que quedará para la posteridad.

Beisbol