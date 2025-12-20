La emoción de Irene Sáez por nuevo logro de su hijo Eduardo José

Suscríbete a nuestros canales

“Hoy día de tu graduación, felicitaciones hijo querido”, con esas palabras fue como la Miss Universo 1981, Irene Sáez, celebró la graduación de su único hijo Eduardo José. A través de Instagram, la belleza radicada en Miami, posteó un video de los momentos mágica en el acto.

Para importante momento Irene lució un traje en color blanco, lentes y a su abundante cabellera rubia suelta. Un acontecimiento que la hizo saltar de felicidad al recordar los primeros años de su pequeño, en el colegio y verlo ahora con los títulos de Ingeniería de Computación y Física.

Mensaje de una madre orgullosa

La ex alcaldesa de Chacao, resaltó que su hijo es un hombre con un corazón enorme y resiliente para enfrentar los retos de la vida.

“Ver que hoy vuelas con tus propias alas es mi mayor recompensa como madre. El mundo es tuyo, y aunque hoy te gradúas, siempre seré tu puerto seguro. Recuerdo tu primer día de escuela, tus preguntas, tus risas y cada esfuerzo en el que te hemos acompañado”, destacó.

En el video se muestra como Irene, una de las misses más emblemáticas y respetada de Venezuela, captó cada momento de la ceremonia, en especial cuando su hijo estaba en la fila para recibir el título, medalla y felicitaciones de los directivos.

Eduardo José, es fruto de la relación que vivió la exreina de belleza con el abogado venezolano Humberto Briceño León.

Un amor muy grande

Sáez que cuenta con 654 mil seguidores en Instagram, casi siempre publica fotos con su hijo en diversas actividades, lo que demuestra lo cercanos que son.

“Dios siempre te bendiga y acompañe Eduardo José, siempre te quiero más de lo que las palabras puedan expresar hijo querido”, escribió hace algunas semanas en un post.